Napoli-Roma Ranieri prima del big match | Non sono un mago ma cercherò di curare la squadra

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 novembre 2024 –partita con il ritorno sulla panchina dellae Claudiocomincia con un big. Il tecnico giallorosso, affronterà, domenica 24 novembre, ilal Maradona: “Dybala l’ho visto oggi per i primi 20 minuti, per cui lasciatemi parlare con lui e i fisioterapisti. Non so quanto allenamenti debba faredi essere disponibile. Hummels invece già si era allenato con noi, poi è stato male i primi due giorni della settimana. Oggi ha fatto tutto l’allenamento, per cui mi lascia sereno di poter decidere come voglio. Scegliere è molto importante”, ha detto il mister in conferenza stampa.si è soffermato su Dybala: “Dobbiamo aiutare il ragazzo, se ha questo fastidio va risolto. Se viene evidenziato che non c’è un vero infortunio allora bisogna scandagliare ancora di più e capire il perché di questo dolore.