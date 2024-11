Quotidiano.net - Nagel-Villeroy, 'un nuovo debito comune non è la priorità'

"Siamo entrambi a favore dell'uso del bilancio europeo per i compiti che vanno gestiti a livello europeo", tuttavia "al momento questo non richiedea livello Ue. Invece dovremmo darealle numerose proposte - che non comportano costi - contenute nel rapporto per le riforme strutturali" firmato da Mario Draghi. Lo scrivono il presidente della Bundesbank Joachime il governatore della Banca di Francia Francoisde Galhau, riaffermando che "per far avanzare l'Europa, il dialogo franco-tedesco è più necessario che mai" in due editoriali congiunti pubblicati oggi sul Frankfurter Allgemeine Zeitung e su Le Monde. Nell'editoriale, i due banchieri centrali descrivono il secondo mandato alla presidenza Usa a Donald Trump come un segnale di chiamata alle responsabilità europee.