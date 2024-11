Fanpage.it - Nadal mancherà a chi ama il tennis: in 20 anni di carriera ha provato a insegnarci qualcosa

Leggi su Fanpage.it

Rafaha lasciato il. Lo spagnolo è stato unta straordinaria, ha vinto 22 titoli dello Slam, ma verrà ricordato per come si è comportato in campo e fuori, è stato un vero esempio.