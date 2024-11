Trevisotoday.it - Multe più salate e stretta su alcol e telefono alla guida: il nuovo Codice della Strada

Leggi su Trevisotoday.it

Approvato in Senato, ilè diventato legge a tutti gli effetti. La riforma voluta da Matteo Salvini si prepara a cambiare diverse cose per gli utenti, anche se ancora non si sa da quando: potrebbe entrare in vigore prima dell'estate 2025. Dalle sanzioni per.