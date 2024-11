Quotidiano.net - Multe di Madrid per 179 milioni a 5 compagnie aeree low cost

salate da parte del governo spagnolo nei confronti di cinquelow, per un importo sommato totale di quasi 179di euro: lo si apprende da una nota. Le sanzioni, inflitte nello specifico dal ministero del Consumo, sono volte a punire "pratiche abusive" come quella di far pagare un supplemento per un bagaglio a mano o per la prenotazione di un posto vicino al proprio per minori o persone non autosufficienti. Lemultate sono Ryanair (sanzione di oltre 107di euro), Vueling (39,2), Easyjet (29), Norwegian (1,6) e Volotea (quasi 1,12). Il ministero del Consumo puntualizza che le sanzioni imposte sono passibili di ricorso presso il tribunale dell'Audiencia Nacional entro due mesi. Ryanair, in una nota, ha annunciato che eserciterà questo ricorso.