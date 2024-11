.com - MotoGp, Bagnaia: “Ho perso Mondiale per colpa mia, ma ho 10 anni davanti”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dopo duedi dominio, Peccoha dovuto abdicare. Il trono dellase lo è preso Jorge Martin, che nell’ultima gara a Barcellona ha vinto il suo primo. “Anche se hoper sbagli miei, mi sento comunque orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato. Non considero il risultato come sconfitta perché imparo dai miei errori”, ha dettoin conferenza al termine dei test Ducati andati in scena in settimana sul circuito catalano.è determinato a riprendersi il titolo l’anno prossimo e ha fatto l’esempio del suo futuro compagno di squadra, Marc Marquez: “Guardiamo le statistiche di Marquez. In, dopo aver vinto due Mondiali consecutivi, hanel 2015. Poi ne ha conquistati quattro di fila. Non si sa mai cosa riserva il futuro. Sono ancora abbastanza giovane e penso di avere ancora 8 o forse anche 10di garea me.