Monza Galliani | Infortunio di Pessina è pesante Ci rialzeremo fiducia in Nesta

Leggi su Sportface.it

“L’di Matteoper noi è, abbiamo temuto ma per fortuna non è da operare. È un anno così: due tendini non mi erano mai capitati in 50 anni” Così Adriano, amministratore delegato del, commenta l’di, out almeno un paio di mesi a causa di una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale “Ci riprenderemo:assoluta e totale in Alessandro, abbiamo una carenza di punti, ma non di gioco sicuramente”, ha aggiunto: “di. Ciin” SportFace.