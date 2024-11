Ravennatoday.it - Monologo multimediale sulla storia e il futuro delle migrazioni in Europa

Leggi su Ravennatoday.it

Cent’anni fa non esistevano visti né passaporti. Oggi sui fondali del Mediterraneo giacciono i corpi di cinquantamila migranti annegati lungo le rotte del contrabbando. Come siamo arrivati fin qua? E, soprattutto, come ne usciremo? Venerdì 29 novembre alle 20.30 all'Auditorium Corelli di.