Mondiali Militari 2024 l’Italia della Lotta sul podio | Godino è medaglia di bronzo

Yerevan, 22 novembre– Arriva una splendidadaisale sulcon Laura, che messo al collo un’ottimadinella categoria dei 65 kgFemminile.La competizione si è svolta a Yerevan (Armenia) ed è stata la 37esima edizionestoria. Gli Azzurri in gara sono stati 4 nellaAzzurra, tutti del Gruppo Sportivo Olimpico dell’Esercito. Oltre a, hanno partecipato Raul Caso (quinto in competizione), Luca Finizio e Aron Caneva.Il raccontogara – Fonte Fijlkam/fijlkam.itDopo una partenza difficile e dopo aver incassato due sconfitte,ha ingranato la macia e ha battuto la mongola Maitsetseg e poi, nell’incontro decisivo per il, l’indiana Bhateri 5-3. L’azzurra è dunque riuscita a regalare unaale, come ci spiega Maurizio Casarola, a salire suldeiper la seconda volta consecutiva, dopo l’argento dello scorso anno.