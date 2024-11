Mondiali di Nuoto i convocati dell’Italia | mix di giovani con i veterani per le medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Si avvicinano idiin Vasca Corta a Budapest. La competizione si svolgerà dal 10 al 15 dicembre (con finali alle ore 17,30) e l’Italia è pronta per puntare alle.Sono state diramate, nella giornata di oggi, le convocazioni del direttore tecnico azzurro Cesare Butini. Ci saranno 30 atleti, 18 uomini e 12 donne, con tanti.E’ un movimento natatorio in continua crescita e i, che difenderanno i colori, saranno ben 7 gli atleti nati tra il 2004 e 2007 e 13 quelli nati tra il 2000 e il 2003.In competizione non saranno presenti Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon, campioni affermatissimi e plurimedagliati.“La squadra è stata completata considerando le buone indicazioni fornite dalle prestazioni ai recenti campionati assoluti Frecciarossa – spiega il direttore tecnico Cesare Butini, come riporta feder