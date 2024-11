Lidentita.it - Mogol-Diaco, il duetto emozionante a ‘Bella Ma’: e al paroliere vengono gli occhi lucidi – Video

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Le note inconfondibili della chitarra, le parole eterne di un capolavoro come 'I giardini di marzo' e in tv a 'Bella Ma' su Rai 2 avviene la magia. Nelimprovvisato da Pierluigioggi, 21 novembre, con, autore di quel brano immortale scritto per Lucio Battisti nel 1972, passano tutte le ., ilMa’: e algliL'Identità.