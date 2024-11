Ilrestodelcarlino.it - Modernissimo, festa con Nanni: "Ecce Bombo parla anche oggi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono emozionato perché per la prima volta vedo questo cinema, di cui sentore da tanto tempo". Le prime parole diMoretti alsono punteggiate dagli applausi della platea sold out. A un anno esatto dall’inaugurazione del cinema, Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca, mostra il Biglietto d’oro che la sala ha vinto e il regista presenta il restauro del suo, che alla scorsa Mostra del cinema di Venezia ha vinto il Leone per la sezione Venezia classici. Il– da tutto esaurito per entrambe le proiezioni del film di Moretti – festeggia il primo compleanno: "Finisce l’anno zero del– dice Farinelli –. Siamo emozionati: nel suo primo anno ha vinto il Biglietto d’oro per le monosale con 182mila ingressi: 170mila paganti e 12mila biglietti gratuiti.