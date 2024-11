Salernotoday.it - Minaccia la vicina di casa e poi le danneggia l'auto: 26enne arrestato a Torchiara

Leggi su Salernotoday.it

Carabinieri di Agropoli in azione, ieri, a: è statoundel luogo indagato per “atti persecutori emento" nei riguardi di unadi.Le accuseL'uomo avrebbe dapprimato la donna per poirle l': ora è stato sottoposto ai.