Migranti | Boldrini ' dopo quelle omogenitoriali destra si accanisce contro famiglie rifugiati'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "L'ultima trovata ipocrita, razzista e vessatoria di questa maggioranza riguarda la famiglia.essersi accanitole, adesso lo fanno condei". Lo dichiara Lauradeputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Nel decreto flussi che lunedì arriva in aula alla Camera, hanno inserito un emendamento secondo cui una persona che ha ottenuto la protezione internazionale in Italia, quindi è qui con un regolare permesso di soggiorno, ha il divieto di chiedere il ricongiungimento familiare per almeno due anni. Quindi,avere affrontato un viaggio che dura anni, spesso fatto di torture, violenze e umiliazioni,avere rischiato la vita in mare, devono anche aspettare altri due anni per chiedere che la propria famiglia li possa raggiungere in sicurezza, con il permesso di soggiorno.