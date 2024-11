Ilgiorno.it - Migliore Insegna a Esselunga e Feltrinelli

Sono stati assegnati i riconoscimenti della quinta edizione di, l’indagine indipendente nella quale i consumatori esprimono i propri giudizi su reali esperienze di acquisto., è stata dichiarata vincitore assoluto2025 per il settore Food, mentre nel settore Non Food ad aggiudicarsi il riconoscimento è stataLibrerie. Tra i tanti riconoscimenti da segnalare MD per Discount, Ikea per Mobili e Arredo, Sephora per Profumerie, McDonald’s per Ristorazione Veloce, Unieuro per Elettronica, Acqua&Sapone per Drugstore e Kiabi per Abbigliamento Famiglia.è un’indagine condotta da Ipsos su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni per genere, età e area di residenza e rappresentra un osservatorio privilegiato sul mondo del retail.