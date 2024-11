Vicenzatoday.it - Meteo, le previsioni per il weekend: tempo stabile con lieve aumento delle temperature

Leggi su Vicenzatoday.it

Sabato 23Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso perranee nubi medio-alte.Precipitazioni: Assenti.: In pianura prevalentemente in calo. In montagna minime in diminuzione, massime in ripresa. Diffuse gelate anche in pianura nelle ore più fredde.Venti: In quota fino al.