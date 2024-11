Meret rinnovo con il Napoli in stallo | c’è l’Inter

Leggi su Dailynews24.it

Ildi Alexsembra, per ora, in fase di. Le parti sono ancora distanti e non sembra vi sia un possibile avvicinamento imminente previsto per le prossime settimane Inizia a complicarsi la trattativa per ildi Alexcon la maglia del. Il portiere friulano è ormai da 6 anni .L'articolocon ilin: c’è