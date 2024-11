Bergamonews.it - Mercatini e Villaggi di Natale: dove trovarli in Bergamasca nel weekend

Leggi su Bergamonews.it

Sono sempre di più ie idiallestiti in. In modo particolare nel fine-settimana, se ne possono trovare in diverse località di Bergamo e provincia.Eccosaranno allestite casette e stands con idee regalo nel week-end da venerdì 22 a domenica 24 novembre.BERGAMOSino al 29 dicembre 2024 sarà allestito il “o di” al Piazzale degli Alpini, a Bergamo. Come da tradizione, torna con i suoi piccoli chaletsi potranno trovare prodotti artigianali, dolci e altre specialità enogastronomiche.Ilo di, un’opportunità dal carattere internazionale: molti gli artigiani provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero.Non mancheranno la pista di pattinaggio, installazioni luminose ed altri eventi per grandi e piccoli.Orari di apertura: dalle 9:30 alle 19:30.