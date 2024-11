Quotidiano.net - Meloni, rivendico stop ad abuso ufficio, no processi ad onesti

Leggi su Quotidiano.net

"Abbiamo affrontato la questione della responsabilità degli amministratori locali per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma. Abbiamo fatto nostra una storica battaglia dell'Anci e approvato un pacchetto di norme che garantisce regole certe a chi vuole fare il suo lavoro. C'è chi ha sostenuto la necessità di un intervento del genere e poi, diciamo così, ha cambiato idea. Ma io penso che fosse una cosa giusta. La, perché serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità, senza rischiare lunghi e disonorevoliper le persone perbene". Così la premier Giorgiain videocollegamento con l'assemblea dell'Anci in corso a Torino.