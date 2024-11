Lapresse.it - Medioriente: Iran, mandato d’arresto Netanyahu è morte politica Israele

Leggi su Lapresse.it

Roma, 22 nov. (LaPresse) – Il capo delle Guardie Rivoluzionarieiane descrive ildi arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per il primo ministro israeliano Benjamine l’ex ministro della Difesa Yova Gallant come la “fine e la” di. “Questo significa la fine e ladel regime sionista, un regime che oggi vive in un assoluto isolamento politico nel mondo e i suoi funzionari non possono più viaggiare in altri Paesi”, ha dichiarato il capo delle Guardie Rivoluzionarie, generale Hossein Salami, nel discorso trasmesso dalla tv di Stato, come riporta Times of Israel. Nella prima reazione ufficiale dell’, Salami definisce ildella Corte penale internazionale “una mossa gradita” e una “grande vittoria per i movimenti di resistenza palestinesi e libanesi”, in riferimento alle organizzazioni terroristiche sostenute da Teheran.