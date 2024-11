Imolaoggi.it - Mandati d’arresto della Cpi, Netanyahu: “misura antisemita”

Leggi su Imolaoggi.it

La Corte penale internazionale ha emessodi arresto per Benjamine l’ex ministroDifesa Yoav Gallant, che replica: “Così si incoraggia il terrorismo”. “Nessuna scandalosa decisione anti-israeliana ci impedirà, e mi impedirà, di continuare a difendere il nostro Paese. Non ci arrenderemo”, ha dettoin un videomessaggio in cui parla di.