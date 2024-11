Fanpage.it - Mamma ignora il finto pianto della figlia: il trucco della bimba per attirare l’attenzione diventa virale

Leggi su Fanpage.it

Chloe Jones, ormai abituata alle sceneggiate, stava deliberatamentendo il, la quale però non si è data per vinta e ha subito trovato un modo molto furbo per amplificare a dismisura i decibel dei suoi lamenti.