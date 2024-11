Lortica.it - Maltempo in Toscana: Vigili del Fuoco di Arezzo in azione per il forte vento

Nella notte appena trascorsa, ideldisono stati impegnati in numerosi interventi a causa delche ha colpito la provincia. Il, in particolare, ha causato la caduta di alberi sulla sede stradale e ha reso necessario un totale di circa 25 operazioni di messa in sicurezza, soprattutto nelle aree del Casentino, tra i comuni di Poppi e Pratovecchio. Fortunatamente, non si registrano feriti.La situcritica ha richiesto anche il supporto oltre i confini provinciali: una squadra della centrale diè stata inviata nella notte nella zona di Pistoia, duramente colpita dalle condizioni meteo avverse.L’intertempestivo deidelè stato fondamentale per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità nelle aree colpite. Prosegue il monitoraggio delle condizioni meteo, con particolare attenzione alle previsioni per le prossime ore.