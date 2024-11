Malattie rare Sabatelli Nemo Gemelli | Due anni fa primo farmaco che blocca la Sla

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Aumentando le opportunità anche gli eventi impossibili si verificano. È così anche nella ricerca: aumentando il numero di ricercatori e quello che possono fare, anche una cosa apparentemente impossibile come la cura per la Sla, si verifica. Duefa è successo un qualcosa di bellissimo, qualcosa di straordinario: per la prima volta .