Liberoquotidiano.it - Malattie rare, Rizzitano (Aisla): "Ora normativa che mette al centro la persona"

Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "È finalmente in corso di attuazione la, prevista dal decreto 62-2024, chelaale ne riconosce bisogni, aspettative e diritti dellacon Sla ma, in generale, dellacon disabilità". Così all'Adnkronos Salute Paola, consigliere nazionale di, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e presidente diLazio, in occasione dell'evento streaming della campagna 'La promessa per la ricerca', promossa dall'associazione e trasmessa su YouTube e sui canali social dell'associazione. "Si tratta di una svolta storica – spiega- a cui gli Enti del Terzo settore e tante associazioni hanno dato un contributo imprescindibile. Finalmente lacon disabilità ha riconosciuto il diritto a un progetto di vita individuale, partecipato elizzato e quindi è in corso un profondo processo di cambiamento cheallae che di conseguenza realizzerà l'integrazione socio-sanitaria nell'assistenza".