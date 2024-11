Sbircialanotizia.it - Malattie rare, Rafanelli (Slafood): “Per disfagia dieta ad hoc, non solo frullati”

'Da paziente Sla cerco di aiutare chi è disfagico a non rinunciare a gusto e convivialità’ "La Sclerosi laterale amiotrofica tenta di rubarti il futuro, di portarti via i tuoi sogni, ma non riuscirà mai a rubarti il tuo presente. Quando mi è stata diagnosticata la malattia ho dovuto riorganizzare ogni cosa. Una vita che .