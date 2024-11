Ilgiornale.it - "Ma cosa c'entra?". Del Debbio sbotta e dà una lezione a Boldrini

Leggi su Ilgiornale.it

La deputata del Pd incensa gli studenti di sinistra: "Per fortuna che ci sono ragazzi che non abbassano la testa". Il conduttore la incalza: "Si può combattere un fascismo non facendo parlare in una scuola?"