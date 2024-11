Digital-news.it - M – Il Figlio del Secolo: la serie evento su Benito Mussolini arriva il 10 gennaio su Sky e NOW

Dal romanzo bestseller di ANTONIO SCURATI vincitore del Premio Strega Regia di JOE WRIGHT LUCA MARINELLI interpretaUnain otto episodiprodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle, CINECITTÀ S.p.A.Debutterà già a inizio anno una fra lepiù attese del 2025: da venerdì 10arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, come annunciato dal nuovo trailer appena rilasciato, laSky Original M – ILDEL, dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani).Reduce da un’accoglienza calorosissima all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stata presentata fuori concorso, lain otto episodi diretta da Joe Wright (L’ora più buia, Espiazione, Cyrano) racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di