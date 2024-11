.com - M – Il figlio del secolo, ecco data d’uscita e nuovo trailer con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini

Debutterà già a inizio anno una fra le serie più attese del 2025: da venerdì 10 gennaio arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, come annunciato dal trailer appena rilasciato, la serie Sky Original M – Il figlio del secolo, dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani). Reduce da un'accoglienza calorosissima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stata presentata fuori concorso, la serie in otto episodi diretta da Joe Wright (L'ora più buia, Espiazione, Cyrano) racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di