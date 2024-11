Leggi su Citypescara.com

: l’Architetto della Fiscalità Strategica e della Compliance AziendaleNel mondo sempre più complesso della consulenza tributaria e della pianificazione fiscale internazionale,si è affermato come un attuatore tecnico-operativo di soluzioni finanziarie scalabili, offrendo servizi altamente specializzati nel campo della tax compliance, due diligence fiscale e ottimizzazione dei modelli di corporate governance.Un Innovatore nella Stratificazione Contabileha rivoluzionato l’approccio tradizionale alla consulenza fiscale con l’introduzione di sistemi di accounting harmonization per le aziende transfrontaliere. Utilizzando tecniche di vertical integration nei processi di consolidamento del bilancio, è in grado di uniformare le pratiche contabili secondo i più rigorosi standard internazionali, come l’IFRS 16 e le normative GAAP.