Messinatoday.it - Lotto e 10eLotto, si festeggia nel messinese: centrate vincite da 20mila e 25mila euro

Leggi su Messinatoday.it

e 10 epremiano il. A Saponara, nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, è stato centrato un 9 da. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 21,8 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi didall’inizio del.