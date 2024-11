Cesenatoday.it - L'ospedale Bufalini ha la sua stanza rosa: "Un tassello essenziale per la tutela delle donne"

Leggi su Cesenatoday.it

Uno spazio protetto per accogliere levittima di violenza. Oggi, venerdì, all’di Cesena è stata inaugurata la “”, un nuovo ambiente dove la donna che ha subito violenza può essere curata e aiutata dal personale medico in sicurezza e in riservatezza.La.