Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor, Germania-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: match aperto ad ogni pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel secondo singolare della semifinale di2024 tra. In campo Jan Lennarde Tallon!Partita equilibratissima ed aperta atipo di soluzione quella che, verosimilmente, indirizzerà le sorti della prima semifinale della Final-8 iberica. C’è un precedente, giocato agli US Open 2021, che finì al set decisivo e fu vinto dall’olandese solo per 7-5, rimontando uno svantaggio di 2 set a 1. Insomma, ci si aspetta lotta ed equilibrio.Nei rispettivi quarti di finaleha avuto modo di giocare una partita alla pari contro Carlos Alcaraz, che lo aveva sempre battuto senza perdere set, e che si è imposto altresì per 7-6(0), 6-3. Per quanto riguardainvece la rimonta contro Denis Shapovalov è valsa la vittoria ai teutonici, addirittura senza dover impiegare i campioni delle Finals nonché coppia del momento Krawietz/Puetz.