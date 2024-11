Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor 6-6, Germania-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: siamo al tie-break nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Altra prima altro punto.4-2 Servizio vincente.3-2 In rete il dritto difensivo non impossibile di.3-1 Cos’ha tirato di rovescio! Tracciante in cross sulla riga! Mini-!2-1 Servizio e comodo rovescio!1-1 Prima vincente!0-1 Con la prima l’olandese.6-6 Servizio e dritto. Trentatre minuti, tie-!40-30 Ace (3°)!30-30 Risposta incrociata di rovescio che beffa, che aveva fatto s&v sulla seconda. Occhio!30-15 Vincente lungoriga il dritto di.30-0 Con la prima al centro.15-0 Servizio vincente.5-6 Impressionante, sempre a quindici.40-15 Stecca di dritto.30-15 Ace (8°)!15-15 Lungo il dritto inside in dell’olandese, d’altronde ha tenuto tutti i giochi a 15 nel primo set fin qui.