LIVE – Milano-Conegliano | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per l’ottava giornata di andata diA1di. Anticipo attesissimo tra due formazioni che ormai da anni si sfidano nelle fasi cruciali della stagione, ma che arrivano a questo appuntamento in un momento di forma diverso. Le pantere di Daniele Santarelli sono prime in classifica a punteggio pieno, mentre le ragazze di Stefano Lavarini (con la ritrovata Paola Egonu) sono seconde con una sconfitta e tre successi al tie-break. Nella Supercoppa di pochi mesi fa è stataa spuntarla, ma questa è un’altra partita che si preannuncia ancora una volta spettacolare: chi riuscirà a spuntarla? L’appuntamento è per le ore 20.30 di venerdì 22 novembre all’Unipol Forum di Assago. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Numia Veroe Prosecco Doc Imocodella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.