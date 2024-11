LIVE – Milan-Juventus Fonseca in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale delladi Pauloin vista della sfida tra, incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A 2024/25. Il tecnico portoghese finora nei big match non ha ancora sbagliato nulla, come si è visto anche nel derby contro l’Inter, e contro i bianconeri falcidiati dagli infortuni serve una vittoria per tornare in corsa anche per le prime posizioni della classifica. Ladi Paulosi terrà alle ore 14.15 di venerdì 22 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRLA IN TVPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5in) SportFace.