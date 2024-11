LIVE – Italia-Scozia | finale per il bronzo Europei curling femminile 2024 in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualediper ildeglidi, di scena a Lohja, in Finlandia. Le azzurre di coach Soren Gran, sconfitte dalla Svizzera nel remake delladello scorso anno, tornano sul ghiaccio per provare a regalare il sesto podio della storia all’. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis devono vedersela con la compagine scozzese, uscita sconfitta in semicontro la Svezia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di venerdì 22 novembre alla Kisakallio Sports Institute di Lohja. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladelle azzurre aglidiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.