LIVE Islanda-Italia Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA | azzurri rimaneggiati sarà dura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, match valevole per leaglidi! Primo impegno di questa finestra per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco, attesa da una trasferta nel ‘freddo’ paese nordeuropeo per la quarto giornata del girone B.Glicercano di allungare la striscia di vittorie dopo i due successi maturati nelle prime due partite disputate contro Turchia ed Ungheria, che gli hanno consentito di issarsi in vetta al raggruppamento. Il Commissario Tecnico avrà a disposizione gli uomini contati, con solo undici giocatori che compongono il roster tricolore visti gli infortuni di Casarin e Petrucelli con gli altri cestisti impegnati con i club di Eurolega che verranno liberati per il prossimo impegno di lunedì sera a Reggio Emilia sempre contro gli islandesi.