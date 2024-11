Oasport.it - LIVE Islanda-Italia 12-27, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: parziale di 17-0 degli azzurri, ottimo apporto dei debuttanti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-35 DAVIDE ALVITI COL FALLO! CHE GIOCATA, +22.13-33 Dentro il libero di Davide Moretti: +20!Fallo tecnico fischiato a coach Pedersen!13-32 Tap-in di Grant Basile che sale a quota 7 punti: l’continua ad incrementare il vantaggio!13-30 TRIPLA DI DAVIDE MORETTI!13-27 1/2 per Hlinason a cronometro fermo: l’torna a segnare dopo un lungo digiuno!Inizia il secondo quarto!La preghiera di Gudmundsson non va a bersaglio: alla prima sirena l’conduce nettamente 12-27!12-27 Tap-in perfetto di Nicola Akele: glinon alzano il piede dall’acceleratore!aperto di 17-0 dell’, con coach Pedersen che deve chiamare immediatamente time-out.12-25 GRANT BASILEEEEE! TRIPLAAAAAAAA12-22 A segno anche il secondo libero: vantaggio in doppia cifra per l’!12-21 Dentro il libero.