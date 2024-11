Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: nella notte le FP3, la Ferrari deve reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alladella FP3 valida per il Gran Premio di Las, ventiduesimo nonché terzultimo appuntamento del Mondialedi Formula Uno. Sarà unafascinosa quella ci apprestiamo a vivere nel tracciato urbano LasStrip Circuit, dove si attendono conferme e risposte rispetto a quanto visto in un per certi versi sorprendente venerdì.Nelle prime due sessioni di prova infatti a salire in cattedra sono state le Mercedes, con nota di merito verso Lewis Hamilton, risultato il più veloce in entrambi i turni. Bene anche George Russell, secondoprima uscita e terzo invece nell’altra tranche.Inutile dire che i riflettori saranno tuttavia puntati sulla, scuderia che non ha rispettato le aspettative della vigilia, risultando meno performante al cospetto di una pista che, teoricamente, dovrebbe invece esaltare le caratteristiche delle due monoposto.