Periodicodaily.com - L’intelligenza artificiale a misura d’uomo e d’ambiente. Una start-up che scommette su un nuovo modo di fare business

Leggi su Periodicodaily.com

Uni è un software made in Italy che integra, creato e brevettato da UniSolutions, un’azienda che unisce tecnologia e responsabilità sociale. Più tecnologico, più umano. La scommessa è questa.sta per rivoluzionare le nostre vite, a partire dalin cui lavoriamo. La differenza, in futuro, starà nella capacità di usare la .