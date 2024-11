Bubinoblog - LILLI GRUBER CONTRO TELEMELONI: “SE LO DICE IL TG1 DOBBIAMO CREDERCI? ANCHE NO!”

Leggi su Bubinoblog

ogni sera nel suo Otto e Mezzo, il talk show politico più visto della tv con punte sopra il 10% di share, non risparmia critiche al Governo e a “”.Ieri sera il dibattito vedeva tra i temi lo sciopero generale della sanità con medici e infermieri furenti per ospedali a pezzi e stipendi da fame. Sciopero definito “politico”.Non solo dalla destra governativa madai giornalisti vicini al Governo come Brunella Bolloli di Libero che ospite dellaha parlato di gente stanca degli scioperi.“Il ministro Schillaci ha detto che ha aderito l’1% dei medici, sono scioperi politici”, sottolinea di fronte ad unaaccigliata che stoppa la giornalista e si sfoga in diretta.A proposito dei dati di partecipazione allo sciopero nazionale dei medici, tra l’1% del ministro della salute Schillaci e l’85% dei sindacati vogliamo almeno trovare una via di mezzo? l’1% sembra poco poco credibile ma siccome l’ha detto subito al Tg1 delle 20 allora.