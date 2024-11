Libano colpita ancora una base Unifil | feriti quattro italiani Tajani | Sono di Hezbollah inaccettabile

Leggi su Open.online

Perla seconda volta in pochi giorni, laUnp 2-3 della missione Onu a Shama, nel sud del, è statanello scambio di artiglieria tra le Forze di difesa d’Israele ed. Nell’esplosionerimasticaschi blu. Secondo quanto hanno fatto trapelare all’Ansa fonti di governo, non sarebbero in condizioni gravi o in pericolo di vita: «Si tratta solo di escoriazioni, un luogotenente pare abbia finire leggere», ha confermato il ministro degli Esteri Antonio.Cosa è successoSecondo le prime ricostruzioni, due razzi avrebbero impattato nei pressi della. Uno dei due avrebbe colpito l’esterno del bunker, senza comunque provocare il crollo della struttura. L’altro sarebbe invece atterrato su un locale non lontano dalla polizia militare internazionale, danneggiando le strutture circostanti.