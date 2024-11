Ilrestodelcarlino.it - L’"esodo" dei 520 tifosi pesaresi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A parte la classifica (2 punti di divario) e la predisposizione a segnare di più nei secondi tempi, tra Rimini e Vis ci sono pochi punti di contatto: l’una (la squadra romagnola) ha fatto più punti fuori casa, l’altra a domicilio; l’una segna di più su azione, l’altra su palla inattiva; l’una non si vergogna di fare il blocco basso, l’altra tiene tendenzialmente il baricentro alto. Antonio Buscè, tecnico dei romagnoli, non dà però peso ai numeri: ‘Le statistiche ci sono, uno le guarda, poi però le partite vanno come devono andare’. Il rispetto per la Vis, quello è d’obbligo: ‘Sta facendo bene, So che verranno anche tanti suoie spero che anche da parte nostra ci sia tanta gente. E’ una gara molto sentita e faremo di tutto per regalare loro una soddisfazione. Ma servono equilibrio, determinazione e soprattutto attenzione perché affrontiamo una squadra esperta, con giocatori importanti, che non molla mai’.