Leone Melillo incontra a Tirana il premier Edi Rama | Formazione e ricerca si lavora a progetti comuni

Leggi su Ildenaro.it

Il professoreè in questi giorni a, per lo svolgimento di attività di didattica e di. Durante questa permanenza hato il primo ministro dell’Albania, Edi. L’attenzione si soffermerà anche sul recente “patto di amicizia e collaborazione”, fortemente voluto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con particolare riferimento alla “collaborazione accademica su temi di interesse comune, finalizzata sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi dicongiunti, da realizzarsi tramite la modalità di studenti e professori”.A(che oltre ad esseretore presso l’Università “Parthenope”, è residente dell’Associazione Internazionale “Filosofia dei Diritti Umani”) hato anche il rettore della locale Università di Medicina, Xheladin Dracini.