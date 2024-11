Ilgiorno.it - Leonardo Del Vecchio: “Nessun report falso su mio fratello né troyan nel telefono della Serfaty”

Milano, 22 novembre 2024 – Un lungo interrogatorio in una caserma milanese ieri e una serie di no alle accuse accompagnate da un precisa documentazione. E quanto spiega il legale diDelsentito ieri dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti dossieraggi illegali messi in atto dall’azienda Equalize. Inchiesta nella quale l’’mprenditore e quartogenito dell’omonimo fondatoremultinazionale Luxottica scomparso nel 2022, è indagato per concorso in accessi abusivi a sistema informatico. Era stato proprioDela chiedere di essere ascoltato dai magistrati per difendersi dalle accuse e chiarire la sua versione dei fatti. Il legale "Maria Del, che ha chiesto di essere ascoltato dalla Procura, - chiarisce il suo legale Maria Emanuela Mascalchi - durante l’interrogatorio di ieri ha dimostrato alla Procura di non aver mai voluto concorrere negli accesi abusivi, uniche incolpazioni che lo coinvolgono a titolo di concorso per “aver incaricato De Marzio ad acquisire informazioni" (condotta contestata nei capi di incolpazione).