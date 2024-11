Ilgiorno.it - Lecco, truffe agli anziani: arrestato il finto agente di polizia

, 22 novembre 2024 - È statoper truffa aggravata dagenti della Mobile diun venticinquenne italiano protagonista di diversee raggiri, alcuni dei quali compiuti in concorso con altre persone, nei confronti di. Il giovane in più occasioni hadi essere un appartenente alle Forze dell'ordine per farsi consegnare denaro o monili d'oro dache venivano tratti in inganno comunicando loro che i figli, i nipoti o altri familiari avevano avuto degli incidenti o si trovavano in una situazione d'emergenza e necessitavano del loro aiuto. Mercoledì mattina diverse segnalazioni sono arrivate al comando della Squadra Mobile e così gli agenti avviato le indagini in centro città concentrando la loro attenzione su un giovane, dal comportamento ambiguo e sospetto, che veniva visto salire a bordo di un taxi.