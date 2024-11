Biccy.it - L’avvocato di Basciano su Sophie: “Anche lei vi0lenta”

Leonardo D’Erasmo, avvocato di Alessandro, in queste ore ha rilasciato alcune dichiarazioni a FanPage dove ha preso le difese del proprio assistito gettando ombre e dubbi suCodegoni. “Posso capire che lei abbia esercitato il diritto di denuncia, ma la situazione poi era rientrata“, ha dichiarato. “Si è sempre trattato di violenza verbale e non fisica, ci sono stati tanti piccoli episodi violenti che si sono scambiati a vicenda nel corso del tempo, solo che lei li ha denunciati, mentre lui no“.Secondodi AlessandroCodegoni – nel corso della relazione – lo avrebbe più volte cercato e avrebbe accettatodei regali.“Lui le faceva regali e lei li accettava, si vedevano di continuo e stavano insieme. Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla, non la cerchi.