Novaratoday.it - Lavori sull'A26, autostrada chiusa per due notti tra Borgomanero e Romagnano

Leggi su Novaratoday.it

Nuove chiusure notturne in arrivo'A26, questa volta nel tratto traSesia. La chiusura si rende necessaria per consentiredi riqualifica delle barriere di sicurezza.In particolare, dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 novembre, sarà chiuso in direzione.