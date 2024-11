Ilgiornaleditalia.it - L'attore porno italiano Elanain Sharif arrestato in Egitto per "pubblicazione di contenuti hot su Facebook"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Secondo il suo legale Alessandro Russo "il motivo dell'arresto non è chiaro, si tratterebbe di qualcosa legato apubblicati sui suoi social ma non abbiamo il capo di imputazione" L'italo-egiziano, in arte Sheri Taliani, sarebbe statoal Cairo, i